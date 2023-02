Marina Krleža u Prodajnom mindsetu: Na OnlyFansu educiram ljude o seksualnosti

Marina Krleža, osnivačica Seksoteke, već je prvog dana korištenja platforme OnlyFans dosegnula četveroznamenkasti broj pratitelja. Popularna hrvatska seksologinja ponosna je na taj uspjeh, pogotovo iz razloga što se od većine kreatorica sadržaja na toj platformi razlikuje po njegovoj vrsti. Posvećena je edukaciji ljudi o seksualnosti.

“Kroz moje tekstove dečki tamo mogu mnogo naučiti o svojim curama, ženama i budućim partnericama. Kroz mene oni uče što žena može i kako joj pristupiti. Dugo mi je trebalo da otvorim OnlyFans. Od prvog sam se dana tamo osjećala jako ugodno. Muškarci trebaju proći autentifikaciju jer mi je draže da znam nešto o čovjeku nego da se netko skriva iza ekrana. Na tijelo gledam kao na dar od svemira. To je lijepa stvar koja može zbližiti ljude. Ne vidim razlog zašto neki demoniziraju golo žensko tijelo i generalno pornografiju. OnlyFans je platforma koja je omogućila ženama da ne budu objekti. Ne moraju snimati porniće i za to dobivati siću nego mogu iz svojih spavaćih soba same birati što će uzeti, a što ne, s kime će se snimati, a s kime ne. To je revolucija za pornografiju i žensku seksualnost u svijetu”, kazala je Marina Krleža u emisiji Prodajni mindset.

Želja joj je da među pratiteljima ima više žena. Naime, javljaju joj se u prvom redu muškarci jer, kako objašnjava, žene nisu naučene biti seksualno eksplicitne. Kako bi unaprijedile svoj seksualni život, savjetuje im da na nekoliko dana razdvoje ljubav od seksa.

Marina Krleža o seksualnosti ljude educira već šest godina. Imala je kolumne na nekoliko portala, a sada ih piše za sex shop Vibraonicu. Želi da se, među ostalim, detabuiziraju seksualne igračke, pogotovo danas kada ih je lako naručiti putem interneta.

O svojoj viziji kaže: „Želim da ljudi imaju zadovoljavajući seksualni život, zadovoljavajuću seksualnu komunikaciju i pokoju seksualnu igračku.“ Savjete daje putem raznih društvenih mreža, a nudi i online savjetovanja. „Seksualna inteligencija nema veze s IQ-om i socijalnom inteligencijom. To je način na koji možeš verbalizirati svoju seksualnost te svoje i tuđe seksualne želje“, ističe Marina Krleža. Na pitanje prodaje li seks sve, kaže: „Seks u svrhu zabave prodaje, ali seks u svrhu edukacije, komunikacije i zdravlja ne prodaje.“

Iako upješno razvija svoju poduzetničku priču, žao joj je što se mnogi brendovi ne usuđuju vezivati uz seks, čak ni kada bi to bilo prirodno, primjerice u povodu Valentinova. Uoči tog dana u suradnji s Prodajnim mindsetom na Facebook stranici Seksoteke je objavila nagradni natječaj u kojem je nagrada Lelo Dot, silikonski klitoralni vibrator za žene.

U emisiji Prodajni mindset seksologinja je otkrila kakve vibratore preferira većina žena te koja je njoj najdraža seksualna igračka.

Emisiju Prodajni mindset vode Vedran Sorić i Saša Tenodi, a urednica je Dunja Trojan. Partneri emisije su A1 i moj eRačun.